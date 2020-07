Recordstijging werkloosheid: in een maand 74.000 werklozen erbij

In een maand tijd zijn er in Nederland 74.000 werklozen bij gekomen. De werkloosheid loopt daarmee nog steeds hard op. In juni waren er 404.000 Nederlanders werkloos, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart waren dat er 273.000.

Onder jongeren, tussen de 15 en 25 jaar, stijgt de werkloosheid het hardst. In een maand tijd nam het totale werkloosheidspercentage van 3,6 toe naar 4,3 procent. In de vorige crisis duurde het zeven maanden voordat de werkloosheid zo sterk was opgelopen.

"We hebben dit niet eerder gezien sinds de start van de maandelijkse metingen in 2003", zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. "De werkloosheid reageert vertraagd op de schok die we eerder in de economie zagen door de coronamaatregelen."

Steunmaatregelen

In juni liep de eerste steunregeling van de overheid af. Bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de NOW-regeling, waarmee de overheid een deel van de salarissen overnam, konden in juni voor het eerst zonder boete personeel ontslaan. Inmiddels is een tweede NOW-regeling ingegaan, maar sommige bedrijven die gebruikmaakten van de eerste regeling doen daar geen beroep op.

Uitzendbureau Randstad is een van die bedrijven. Het uitzendbureau zette in juni duizenden uitzendkrachten op straat. Andere bedrijven zijn bezig met ontslagrondes, zoals luchtvaartmaatschappij KLM, treinvervoerder NS, restaurantketen La Place, cateraar Sodexo en congrescentrum RAI Amsterdam.

Ook meer werkenden

Dat de werkloosheidscijfers stijgen, komt niet alleen doordat mensen zijn ontslagen. Het komt ook doordat meer mensen die al zonder werk zaten actief op zoek zijn naar werk. "Als je niet op zoek bent, tel je niet mee als werkloos", zegt Van Mulligen. "Nu de effecten van corona wat minder zijn, gaan mensen weer daadwerkelijk een baan zoeken."

Een deel van die mensen vond weer een baan, waardoor ook het aantal werkenden in juni steeg. Het aantal werkenden groeide met 45.000.