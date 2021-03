Kogelstootster Schilder pakt olympisch startbewijs, bizarre val Koster

Blije kogelstootster Schilder: 'Altijd gedroomd van olympisch ticket' - NOS

Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar eerste internationale titeltoernooi bij de senioren als vijfde afgesloten. Bij de Europese indoorkampioenschappen stootte het 21-jarige talent de kogel naar een afstand van 18,69 meter, een persoonlijk record en tevens goed voor een startbewijs op de Olympische Spelen in Tokio. Maureen Koster liep in de finale van de 3.000 meter lange tijd op een medaillepositie, maar kwam in de slotfase ten val. Op de vijfkamp schakelde Nadine Broersen zichzelf uit door drie ongeldige pogingen bij het verspringen, het vierde onderdeel. Door de gemiste punten speelde ze geen enkele rol in het klassement. De Europese titel bij het kogelstoten was voor de Portugese Auriol Dongmo, die de kogel naar een afstand van 19,34 meter stootte. Ze troefde de Zweedse Fanny Roos (19,29) en de Duitse routinier Christiane Schwanitz (19,04) af. Zuur Debutante Schilder was donderdag in de kwalificatie al goed op dreef. Bij haar eerste optreden in Torun verbeterde ze twee keer haar persoonlijk record. Van 18,19 meter ging dat in Polen naar 18,24 en uiteindelijk in haar laatste poging naar 18,48. Daarmee stelde ze een finaleplaats overtuigend veilig, maar was er ook teleurstelling bij het verlaten van de lege hal. Schilder miste de olympische limiet op twee centimeter. "Een beetje zuur", gaf ze toe.

EK live bij de NOS De finalesessies bij de EK indoor atletiek zijn dit weekend live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Vrijdag vanaf 19.00 uur, zaterdag vanaf 18.50 uur en zondag vanaf 17.00 uur. Daarnaast zijn er beelden in het Sportjournaal en de reguliere sportuitzendingen op zaterdag en zondag.

De teleurstelling van donderdag maakte vrijdag in de finale plaats voor tranen. In haar vijfde poging landde de kogel na 18,69 centimeter. Dat was ruim voldoende voor een olympisch startbewijs. "Mijn droom voor dit jaar was kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is nu gelukt. Ik kan er een vinkje achter zetten." De pupil van trainer Hans Arnhard timmert al twee seizoenen flink aan de weg. Vorig jaar veroverde de nationale seniorentitels in de buitenlucht en indoor en dit seizoen opnieuw de indoortitel. twee weken geleden in Apeldoorn bleef ze met de winnende 18,19 meter een centimeter onder de kwalificatie-eois voor de EK, maar de Atletiekunie besloot haar toch mee te nemen. Dromen "Enig idee hoe goed ik kan worden? Dat is voor in mijn dromen en dat laten we nog even daar. Dit soort stappen maken is wel het mooiste wat er is", keek ze terug op haar optreden.

Koster komt in finale 3.000 meter ten val - NOS

Maureen Koster, in 2015 goed voor brons bij de EK indoor op de 3.000 meter, liep in de finale van de 3.000 meter vanaf de start voorin. Op medaillekoers ging het in de slotfase mis. In de voorlaatste ronde verloor ze al wat terrein en raakte ze uiteindelijk uit balans. Ze sloeg tegen de grond en beëindigde haar race. "Ik word geduwd door iemand achter me. Ik was niet eens moe", keek ze huilend Koster terug op het incident. De Europese titel ging naar de Britse Amy-Eloise Markovc, die in een spannende eindsprint de Franse atlete Alice Finot en de Britse Verity Ockenden voorbleef. Verspringen nekt meerkampster Broersen Nadine Broersen baalde op de meerkamp. Ze startte in de ochtenduren moeizaam, stond na drie onderdelen toch nog vierde, maar bij het verspringen kon ze geen geldige poging neerzetten. Dat betekende het einde van de aspiraties van de wereldkampioene indoor in 2014. Ze maakte de meerkamp in Torun wel af door de 800 meter nog te lopen.

Meerkampster Broersen na mislukt EK indoor: 'Helaas was het niet mijn dag' - NOS