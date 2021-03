Kogelstootster Schilder met persoonlijk record naar Olympische Spelen

Debutante Schilder was donderdag in de kwalificatie al goed op dreef. Bij haar eerste optreden in Torun verbeterde ze twee keer haar persoonlijk record. Van 18,19 meter ging dat in Polen naar 18,24 en uiteindelijk in haar laatste poging naar 18,48. Daarmee stelde ze een finaleplaats overtuigend veilig, maar was er ook teleurstelling bij het verlaten van de lege hal. Schilder miste de olympische limiet op twee centimeter. "Een beetje zuur", gaf ze toe.

De teleurstelling van donderdag maakte vrijdag in de finale plaats voor tranen. In haar vijfde poging landde de kogel na 18,69 centimeter. Dat was ruim voldoende voor een olympisch startbewijs. "Mijn droom voor dit jaar was kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is nu gelukt. Ik kan er een vinkje achter zetten."

De pupil van trainer Hans Arnhard timmert al twee seizoenen flink aan de weg. Vorig jaar veroverde de nationale seniorentitels in de buitenlucht en indoor en dit seizoen opnieuw de indoortitel. twee weken geleden in Apeldoorn bleef ze met de winnende 18,19 meter een centimeter onder de kwalificatie-eois voor de EK, maar de Atletiekunie besloot haar toch mee te nemen.

Dromen

"Enig idee hoe goed ik kan worden? Dat is voor in mijn dromen en dat laten we nog even daar. Dit soort stappen maken is wel het mooiste wat er is", keek ze terug op haar optreden.