Nederlandse mannen domineren op EK indoor 400 meter, Bol heerst bij vrouwen

Van Diepen, Bonevacia en Dobber maakten grote in druk in de series in de ochtenduren en herhaalden dat in de avonduren. Van Diepen liep twee van de beste indoorlopers op de 400 meter naar huis. In de laatste ronde passeerde hij drievoudig wereldkampioen indoor Pavel Maslak (Tsjechië) en de Spaanse grootheid Oscar Husillos. Met 46,06 seconden liep hij een dik persoonlijk record.

Bij de vrouwen liep favoriete Femke Bol op imposante wijze naar de eindstrijd van de 400 meter. Ook Lieke Klaver is daar zaterdag in vertegenwoordigd. Lisanne de Witte bleef in de halve finale van de 400 meter steken.

"Ik denk dat Liemarvin zaterdag mijn grootste concurrent voor de titel', stelde Van Diepen vol zelfvertrouwen na zijn race vast. Hij veroverde twee jaar geleden bij de EK indoor brons. "Dit is pas de halve finale, geen finale. Maar ik wist dat ik dit kon. Zaterdag ga ik voor goud."

Grote achterstand

Bonevacia maakte nog meer indruk. De bronzen medaillewinnaar van de EK outdoor in 2016 en indoor in 2017 nam direct de leiding en zette al zijn concurrenten op grote achterstand. Hij won in 46,75. Dobber kwam als laatste Nederlander in actie en deed niet voor zijn teamgenoten onder: winst in een sterke race in 46,56.

"Dit geeft veel zelfvertrouwen. Het wordt knallen in de finale en moge de beste winnen", zei hij over de ontknoping op zaterdag. "Ik ben misschien de underdog. maar dat is misschien wel fijn. Misschien kan ik de andere twee verrassen."

Geen maat op Bol

Bij de vrouwen lijkt er geen maat te staan op Femke Bol. Het Nederlandse talent, deze winter veruit de snelste in Europa, zette haar tegenstanders in de halve finale op grote achterstand. De Nederlandse recordhoudster was met 51,17 de snelste van allemaal.

Trainingsmaatje Lieke Klaver lukte het ook de eindstrijd te bereiken, maar had daar veel meer moeite voor nodig. Ze werd in de slotfase gepasseerd door de Poolse Justyna Swiety-Ersetic, die met 51,34 een nationaal record liep. Klaver zakte weg, maar slaagde er nog net in de belangrijke tweede plaats vast te houden. Ze noteerde 52,09 seconden en hield Anna Ryzhykova tweehonderdste van een tel achter zich.

"Ik laat het graag makkelijk lijken", glimlacht Bol na haar race. "Het gaat wel lekker, ik ben in vorm. Twee keer op een dag lopen is wennen, maar het ging me goed af. De finale wordt spannend. Het is en blijft indoor. Er kan van alles gebeuren."