Schuurs viert samen met Melichar in Doha haar eerste succes van het seizoen

Demi Schuurs heeft haar eerste succes van het tennisseizoen te pakken.

Samen met Nicole Melichar, haar Amerikaanse dubbelpartner, was ze in de finale van het WTA-toernooi van Doha te sterk voor Monica Niculescu uit Roemenië en Jelena Ostapenko uit Letland: 6-2, 2-6, 10-8. Pas bij het vierde wedstrijdpunt werd de wedstrijd beslist.

Schuurs en Melichar waren in Doha als tweede geplaatst. Voor Schuurs, de nummer twaalf van de wereld, is het haar dertiende WTA-titel in het dubbelspel. Haar laatste toernooizege was in september van het vorige jaar. Ook toen won ze met Melichar.

De twaalf keer daarvoor speelde ze in totaal met acht verschillende partners. De meeste titels veroverde ze met de Belgische Elise Mertens (WTA Guangzhou, WTA Hobart, WTA Rosmalen en WTA Wuhan).