Miljoenen geïnvesteerd, maar oude krijger Ramos blijft Reals sleutelspeler

Waar Barcelona zijn koppositie na de coronastop te grabbel gooide, won Real alle negen wedstrijden. Met Ramos als grote aanjager is het 34ste kampioenschap binnen handbereik. Vanavond kan het gebeuren, als de voorlaatste speelronde op het programma staat. Het verschil is vier punten. Real Madrid speelt thuis tegen Villarreal en Barcelona ontvangt Osasuna.

De strijd om de Spaanse titel gaat niet meer om de doelpunten van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, zoals negen jaar lang het geval was. Mentaliteit is na een roerig jaar de doorslaggevende factor.

Een woest uiterlijk, alsof hij maanden opgesloten heeft gezeten. En met een explosie van kracht, na ruim drie frustrerende, voetballoze maanden. Niet voor het eerst maakt Sergio Ramos (34) zich op het juiste moment even kwaad.

"Ramos heeft twee eigenschappen die bijna niemand heeft", zei Juventus-collega Giorgio Chiellini in zijn biografie. "Hij is doorslaggevend in grote wedstrijden en zijn interventies gaan aan elke logica voorbij. Met verwondingen tot het duivelse aan toe."

Chiellini noemt Ramos de beste verdediger van zijn generatie, een compliment dat veel voetballiefhebbers niet over hun lippen kunnen krijgen.

Aanslagen op Messi

Want wie herinnert zich niet de ontelbare aanslagen op Messi. Of de tranen van Liverpool-ster Mohamed Salah, die in de Champions League-finale van 2018 na een bikkelharde charge van de Spanjaard met een schouderblessure naar de kant moest.

"Een meesterzet", noemde Chiellini dat laatste.

Je houdt van Ramos, of je haat hem. Want zijn speelstijl, altijd op het randje en soms erover, zet ook een hoop kwaad bloed bij de concurrentie. Zoals bij Gerard Piqué van Barcelona, met wie hij nota bene jarenlang het centrum vormde in de Spaanse ploeg.