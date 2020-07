FC Porto herovert Portugese titel na zege op Sporting

FC Porto heeft de Portugese titel heroverd. De ploeg van coach Sergio Conceição was op eigen veld met 2-0 te sterk voor nummer drie Sporting Portugal.

Voormalig Roda JC-speler Danilo Pereira maakte na ruim een uur het openingsdoelpunt. In de extra tijd kwam ook Moussa Maréga nog tot scoren.

Benfica onttroond

Met nog twee speelronden te gaan is FC Porto door nummer twee Benfica niet meer te achterhalen. De onttroonde titelhouder staat acht punten achter op de nieuwe kampioen. FC Porto won de laatste vijf competitieduels. Benfica daarentegen pakte uit de laatste vijf wedstrijden slechts zeven punten.

FC Porto was in 2018 voor de laatste keer kampioen van Portugal. De club veroverde voor de 29ste keer de landstitel.

Dominantie

Het is voor het achttiende seizoen op rij dat Porto of Benfica in Portugal het kampioenschap opeist. Sporting Portugal was in het seizoen 2001/2002 de laatste club die buiten de twee topclubs de landstitel won.