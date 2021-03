Oudst bekende wilde vogel ter wereld krijgt kuiken

Zeker 70 jaar oud is albatros Wisdom, en daarmee is ze de oudst bekende in het wild levende vogel ter wereld. Maar het dier is nog niet te oud om nageslacht ter wereld te brengen. Vorige maand kwam haar nieuwste kuiken uit het ei, meldt de Amerikaanse natuurorganisatie USFWS.

De laysan-albatros leeft op Midway, een kleine eilandengroep midden in de Stille Oceaan die deel uitmaakt van de VS. Laysan-albatrossen worden meestal niet ouder dan 40 jaar. Wisdom, voor het eerst geringd in 1956, is een uitzondering.

Ze kreeg haar kuiken al op 1 februari, maar het nieuws werd pas deze week opgepikt door de media. "Wisdom heeft haar ei ergens eind november gelegd", schrijft USFWS. "Kort daarna ging ze op zoek naar voedsel en haar partner Akeakamai nam het broeden over."

Mannetjes- en vrouwtjesalbatrossen wisselen elkaar af bij het broeden en zoeken naar voedsel. De grote zeevogels hebben meestal een partner voor het leven en broeden maar eens in de paar jaar een ei uit, maar van Wisdom wordt aangenomen dat ze meerdere partners heeft gehad - en overleefd - en door de jaren heen zeker 30 kuikens heeft gekregen. Met Akeakamai is ze samen sinds 2012.

In het natuurreservaat op Midway waar de vogels verblijven, huist de grootste kolonie albatrossen ter wereld. Ieder jaar komen volgens de USFWS miljoenen albatrossen naar het atol om een nest te bouwen.