Van Barneveld meteen onderuit bij terugkeer op groot dartstoernooi

Tot nu toe verliep de terugkeer van 'Barney' prima. Hij haalde vorige maand zijn tourcard door goed spel te laten zien en won vorige week zelfs een vloertoernooi . Hij versloeg toen ook Soutar onderweg. Het was voor Van Barneveld zijn eerste titel bij dartsbond PDC in acht jaar.

De terugkeer van Raymond van Barneveld op het podium van een groot toernooi is van korte duur gebleken. De darter verloor op de UK Open in zijn eerste partij van Alan Soutar, die zijn debuut op een televisietoernooi maakte.

Bij een stand van 4-3 kreeg de Nederlander twee kansen om gelijk te maken, maar hij miste en zag de Schot opnieuw weglopen. Van Barneveld verloor uiteindelijk met 6-3 en eindigde met een matig gemiddelde van zo'n 88 punten per beurt.

'Barney 2.0'?

De 53-jarige Hagenaar zal nu moeten laten zien dat hij, zoals hij het zelf zegt, 'Barney 2.0' is. Iemand die na tegenslagen niet in de put gaat zitten of kampt met demonen in zijn hoofd, zoals dat in zijn laatste jaren wel het geval was.

Michael van Gerwen is de regerend kampioen van de UK Open. Hij komt vrijdagavond in actie.

Vlak voor zijn comeback zochten we Raymond van Barneveld op.