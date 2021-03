Tsitsipas vecht zich verder in Ahoy en maakt zich op voor kraker met Roeblev

Tsitsipas moet opnieuw knokken en is halvefinalist op ABN Amro-toernooi - NOS

Het ABN Amro-toernooi krijgt zaterdagmiddag met de halvefinalepartij tussen Stefanos Tsitispas en Andrej Roeblev (omstreeks 15.00 uur) een affiche van formaat.

Tsitsipas, de mondiale nummer zes, bereikte in Rotterdam voor het eerst de laatste vier door de Rus Karen Chatsjanov met 4-6, 6-3, 7-5 te verslaan. Roeblev, de nummer acht van de wereld, was de 34-jarige Fransman Jéremy Chardy voor de vijfde keer de baas: 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4.

Vuur aan de schenen gelegd

Tsitsipas werd na zijn zwaarbevochten zege in de tweede ronde op Hubert Hurkacz ook door Chatsjanov het vuur aan de schenen gelegd. De Rus verspeelde in de derde set een 3-1, 40-15 voorsprong, waarna Tsitsipas op 5-5 de druk opvoerde in de servicegame Chatsjanov en de beslissende break plaatste.