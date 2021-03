Tsitsipas toont weer vechtersmentaliteit in Ahoy en is halvefinalist

Stefanos Tsitsipas heeft voor het eerst de halve finales van het ABN Amro-toernooi gehaald. De Griek moest in Ahoy tegen de Rus Karen Chatsjanov diep gaan voor de winst: 4-6, 6-3, 7-5.

Tsitsipas werd na zijn zwaarbevochten zege in de tweede ronde op Hubert Hurkacz ook door Chatsjanov het vuur aan de schenen gelegd. De Rus verspeelde in de derde set een 3-1, 40-15 voorsprong, waarna Tsitsipas op 5-5 de druk opvoerde in de servicegame Chatsjanov en de beslissende break plaatste.