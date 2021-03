Deze festivals hebben al een (onzekere) datum geprikt voor komende zomer

Het festival, dat vooral veel mensen uit de lhbt-gemeenschap trekt, verkoopt nog geen kaartjes. "Dat doen we pas als we weten dat het echt doorgaat. We hopen de ultieme knoop door te hakken in april of mei", zegt Broekhuizen.

"De fans van ons festival hebben heel enthousiast gereageerd en dat is hartverwarmend", zegt Diederik Broekhuizen van Tropikali Festival. Op 29 augustus moet dat in Amsterdam-Noord plaatsvinden. "Het is een sprankje hoop, dat we straks weer kunnen feesten. Maar iedereen weet, er is geen garantie dat het doorgaat."

In hetzelfde weekend eind augustus is ook Reggae Lake Festival in Amsterdam-Zuidoost gepland. "Ik ben heel optimistisch", zegt organisator Ivette Forster. "Als De Jonge zegt dat voor 1 juli iedereen zijn eerste vaccin kan krijgen, dan denk ik, volgens mij gaan 'we' echt gewoon open deze zomer."

Mensen krijgen hun aanbetaling terug als Soenda niet doorgaat. "Alle coronamaatregelen moeten voorbij zijn, wil het doorgaan. Met anderhalve meter gaat het niet werken", zegt Coenen. "Het is nu moeilijk in te schatten of het lukt. De ene week is er positief nieuws, de andere week lijken versoepelingen verder weg. Hugo de Jonge gaf ons deze week weer wat hoop, toen hij zei dat er komende zomer door vaccinaties waarschijnlijk veel mogelijk is."

Voor Soenda Festival, op 28 augustus in Utrecht, konden mensen vorige maand al wel een kaartje kopen. Of eigenlijk een aanbetaling van 10 euro, de rest betalen ze als het doorgaat. In een paar uur was het uitverkocht. "Dat laat zien dat mensen echt heel veel zin hebben in festivals, na meer dan een jaar 'opgesloten' te hebben geleefd", zegt organisator Jasper Coenen.

Mensen kunnen al kaarten kopen, maar het festival promoot dat nog niet. "Als we meer zekerheid hebben, dan pas zeggen we, kom allemaal. De onzekerheid blijft lastig, in mei moeten we het echt wel weten."

Op 14 augustus is Komm Schon Alter gepland, een festival met elektronische muziek voor een wat volwassener publiek in Amsterdam-West. Ook daar een aanbetaling in plaats van een volledig kaartje. "Dat zorgt voor een beetje inkomsten zodat we personeel en freelancers kunnen betalen", zegt organisator Rob Simon. "Richting de bezoeker vinden we het ook prettiger om nu een kleiner bedrag te vragen. Het gaat heel goed met de verkoop, het loopt harder dan in ons beste jaar. Mensen hebben er echt zin in."

Voorzichtig met kosten

De onzekerheid betekent dat festivals voorzichtig zijn met kosten. "We zijn het nog niet echt aan het organiseren, als kleine organisatie kunnen we het aan om dat in korte tijd te doen", zegt Diederik Broekhuizen van Tropikali. "We hebben geen mensen in loondienst en doen alles nu in eigen tijd. Als er groen licht komt vanuit overheid en gemeente, dan gaan we pas echt geld uitgeven en contracten tekenen."