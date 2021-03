Premier China op Volkscongres: 'Extreme armoede is weg, dit jaar economische groei'

China mikt dit jaar op een economische groei van zeker 6 procent. Dat zei premier Li Keqiang bij de aftrap van het Volkscongres, het belangrijkste politieke evenement van het jaar in de Volksrepubliek. Duidelijk werd ook dat de toch al beperkte democratie in Hongkong nog verder wordt uitgekleed.

Op de eerste dag van het congres werd gevierd dat volgens China extreme armoede is uitgebannen, een doelstelling die de Communistische Partij zichzelf had opgelegd voor haar honderdste verjaardag. Premier Li stelde dat het "gevecht tegen armoede" is gewonnen. "Onder het sterke leiderschap van het Centrale Comité van de Communistische Partij met kameraad Xi Jinping in het hart zijn er grote strategische successen geboekt", stelde hij in zijn openingsspeech.

Bij het Volkscongres zijn bijna 3000 volksvertegenwoordigers bijeen in Peking. Het congres duurt tot en met 11 maart. Vorig jaar werd de bijeenkomst van maart verplaatst naar mei vanwege de coronapandemie. Volgens China zijn er inmiddels niet of nauwelijks coronabesmettingen meer in het land. Volgens de officiële statistieken dateert het laatste besmettingsgeval in Peking van meer dan een maand geleden.

Strenge beperkingen

In het land gelden nog wel altijd strenge beperkingen. Het gros van de 2953 deelnemers en hun delegaties draagt mondkapjes. Alleen de hoogste partijbonzen verschenen vrijdagochtend zonder maskers in de hermetisch afgesloten Grote Hal van het Volk. Buitenlandse journalisten waren, net als vorig jaar, niet welkom. Een beperkt aantal Chinese journalisten die werd toegelaten tot het mediacentrum is getest op corona en moest quarantaine ondergaan. Strak geregisseerde persconferenties vinden plaats via videoverbinding.

De 'extreme armoede' mag naar Chinese standaarden dan uitgeroeid zijn, toch blijft het voor veel Chinezen schrapen om rond te komen. Correspondent Sjoerd den Daas sprak pakketbezorger Zhang, die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat pakketjes bezorgt: