VS beslist 'binnen enkele weken' over maatregelen tegen TikTok

De VS gaat de veiligheidsrisico's van socialemedia-apps als TikTok onderzoeken. Mark Meadows, de stafchef van president Trump, zegt tegen persbureau Reuters dat een besluit over mogelijke maatregelen "binnen enkele weken" wordt genomen.

Volgens de regering-Trump is er kans dat via de apps informatie over Amerikanen verzameld kan worden door buitenlandse mogendheden. Ook chat-app WeChat ligt onder het vergrootglas.

Het onderzoek kan leiden tot een verbod op TikTok in de VS. De app, waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt en gedeeld, is met name populair onder jongeren.

Spanningen met China

TikTok en WeChat zijn eigendom van Tencent, een Chinees technologiebedrijf. De afgelopen weken zijn de spanningen tussen de VS en China toegenomen, nadat China met een omstreden veiligheidswet de mogelijkheid om oppositie te voeren in Hongkong heeft bemoeilijkt.

Trump zei eerder deze week Hongkong net zo te gaan behandelen als het vasteland van China: