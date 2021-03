Een besmetting na eerste voetbalwedstrijd met publiek

Na de eerste voetbalwedstrijd die weer met publiek is gespeeld, is bij één aanwezige een coronabesmetting vastgesteld. In totaal testten drie bezoekers achteraf positief op het coronavirus. Van twee van hen is vastgesteld dat de uitslag terug te voeren is op een recente coronabesmetting. Zij hebben tijdens de wedstrijd geen andere aanwezigen kunnen besmetten. Waar de derde persoon corona heeft opgelopen, is onduidelijk, meldt de organisator van het testevenement.

Bij de wedstrijd NEC-De Graafschap waren twee weken geleden als proef ruim 1100 toeschouwers aanwezig om zo data te verzamelen. De voetbalfans die deelnamen aan het experiment moesten maximaal twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd een PCR-test laten doen. Bij een negatief resultaat mochten ze het stadion in.

Tien positief

Door vooraf te testen zijn tien mensen tegengehouden, zegt organisator Fieldlab die het onderzoek uitvoerde. Zij hadden een positieve test en konden daarom de wedstrijd niet bijwonen.

Toch blijkt achteraf een aanwezige besmet te zijn geraakt. Pieter Lubberts van Fieldlab zegt op NPO Radio 1 dat het kan zijn dat iemand na het ondergaan van de test alsnog besmet is geraakt.

Na de wedstrijd heeft maar 82 procent van de bezoekers zich opnieuw laten testen. Lubberts zegt dat hij liever heeft gezien dat dat cijfer 100 procent was. "Maar het testen achteraf kunnen we niet verplichten."

Onderzoek

Met de gegevens die tijdens de voetbalwedstrijd verzameld zijn, kan er bijvoorbeeld worden gekeken hoelang er onderling contact was en hoeveel afstand mensen tot elkaar hielden.

Fieldlab benadrukt dat er geen medisch onderzoek is gedaan tijdens de wedstrijd. "We kijken niet of er na afloop besmettingen zijn geweest. Dat is geen onderdeel van het onderzoek."