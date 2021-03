Belastingdienst: storing opgelost, wel nog steeds beperkte capaciteit voor aangifte

De storing waar de Belastingdienst sinds maandag mee kampte is opgelost. Wel is het aantal mensen dat tegelijk aangifte kan doen nog steeds beperkt, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

De fiscus zegt dat de beperkte capaciteit nog enkele dagen aanhoudt. Vanaf maandag kan de capaciteit worden vergroot. Naar verwachting willen veel mensen dit weekend hun aangifte doen. Als dat niet lukt adviseert de Belastingdienst om het later nogmaals te proberen.

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De Belastingdienst gaat het probleem verder onderzoeken.

Deadline verplaatst

De deadline voor aangifte is gisteren vanwege de storing verplaatst van 1 mei naar 8 mei. Wie snel bericht wil van de Belastingdienst over de definitieve aanslag moet uiterlijk 8 april aangifte doen in plaats van 1 april.

Vandaag rond 12.00 uur hadden 800.000 mensen aangifte gedaan, woensdag waren dat er nog 474.000.

Oude IT-systemen

De Algemene Rekenkamer zei gisteren niet op te kijken van de storingen bij de Belastingdienst. Bijna de helft van de 400 IT-systemen bij de Belastingdienst is verouderd en moet de komende jaren vervangen worden.