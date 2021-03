Schmidt zinspeelt op snelle rentree Ihattaren: 'Dit al duizend keer meegemaakt'

Schmidt doet twee dagen voor het uitduel met de Limburgers voorkomen dat de rust is teruggekeerd op De Herdgang. Eindelijk kon er weer eens een week normaal getraind worden, waarbij Ihattaren volgens Schmidt een eerlijke kans krijgt een plek in de basis af te dwingen.

Mohamed Ihattaren keert terug in de wedstrijdselectie van PSV voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, nadat de aanvallende middenvelder woensdag de groepstraining met de Eindhovenaren al had hervat. Dat liet Roger Schmidt doorschemeren, de trainer die de linkspoot weer eens disciplinair strafte.

"Het verliep volstrekt normaal", zei Schmidt over de terugkeer van Ihattaren op het trainingsveld. Woorden werden er verder niet vuilgemaakt aan het incident. "Ik heb niet extra met hem gesproken."

Niets nieuws gebeurd

Schmidt bleef de situatie rond Ihattaren maar relativeren. Door bijvoorbeeld te benadrukken dat hij vrijdag de beslissing had genomen Ihattaren niet in de selectie op te nemen voor het duel met Ajax en dat er toen al was besproken dat de speler woensdag weer mocht terugkeren op het trainingsveld. Dus dat er feitelijk de afgelopen week niets nieuws meer was gebeurd.

Bovendien: "Ik heb dit al duizend keer meegemaakt."

Schmidt, bekend om zijn strenge en rechtlijnige aanpak, heeft tijdens zijn trainerscarrière al ontelbare akkefietjes met spelers gehad. "Vergelijkbare zaken", noemde hij ze. In een laatste poging de situatie rond Ihattaren niet erger te maken dan die volgens hem is.