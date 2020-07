Twitteraccounts prominente zakenmannen en techbedrijven gehackt

De Twitteraccounts van onder anderen Elon Musk, Bill Gates en techbedrijven Uber en Apple zijn korte tijd door hackers overgenomen. Via de kanalen van de steenrijke zakenmannen en de bedrijven riepen de hackers op geld over te maken in bitcoins.

In het geval van Musk werd bijvoorbeeld gevraagd om bitcoins, die vervolgens "voor de gemeenschap" zouden worden verdubbeld door de Tesla-baas die bijna 37 miljoen volgers heeft op Twitter.