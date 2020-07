Twitteraccounts miljardairs, politici en techbedrijven korte tijd gehackt

Elon Musk - EPA

De Twitteraccounts van onder anderen Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama en techbedrijven als Uber en Apple zijn korte tijd door hackers overgenomen. Via de kanalen van prominenten en bedrijven riepen de hackers op geld over te maken in bitcoins. In het geval van Musk werd bijvoorbeeld gevraagd om bitcoins die vervolgens "voor de gemeenschap" zouden worden verdubbeld door de Tesla-baas, die bijna 37 miljoen volgers heeft op Twitter.

Musk hack tweet - Screenshot / NOS

Uber bevestigt in een tweet de hack en zegt met Twitter te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Ook zouden de accounts van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, Amazon-topman Jeff Bezos, rapper Kanye West en zijn vrouw realityster Kim Kardashian korte tijd zijn gehackt.

Kim Kardashian - Screenshot / NOS

Twitter schrijft in een tweet over een "beveiligingsincident" en benadrukt bezig te zijn met het oplossen van de problemen. Het platform waarschuwt dat het voor sommigen tijdelijk niet mogelijk is te twitteren. Mogelijk gaat het daarbij vooral om zogenoemde geverifieerde accounts van bijvoorbeeld beroemdheden, waarvan Twitter heeft bevestigd dat de gebruiker authentiek is. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen door de hackaanval zijn gedupeerd.