Grootschalige Twitter-hack: prominente accounts gebruikt voor bitcoin-oplichting

De Twitteraccounts van onder anderen Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama en techbedrijven als Uber en Apple zijn door hackers gebruikt voor een bitcoin-scam. Via de kanalen van prominenten en bedrijven riepen de hackers op een bedrag in de cryptomunt over te maken.

Daarnaast lijkt het Twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders te zijn gehackt. Aan het begin van de nacht veranderde zijn profielfoto in een karikaturale afbeelding van een zwarte man, zijn header werd vervangen door een Marokkaanse vlag en de politicus retweette onder meer een aantal tweets over complottheorieën.

Het is onduidelijk of de mogelijke hack van het account van Wilders te maken heeft met de grootschalige bitcoin-oplichting.

Geverifieerde accounts

Twitter schrijft in een tweet over een "beveiligingsincident". Het bedrijf is bezig met het oplossen van de problemen en doet ook onderzoek naar hoe de hackers konden binnenkomen. Het bedrijf denkt dat er "met succes" toegang is verschaft tot een aantal medewerkers met toegang tot interne systemen. Op die manier kregen de hackers de accounts in handen.

Uit voorzorg konden veel zogenoemde geverifieerde accounts van bijvoorbeeld beroemdheden, die door Twitter zijn aangemerkt als authentiek, uren niet twitteren. Accounts waarvan Twitter weet dat ze zijn gehackt, blijven voorlopig non-actief. "Tot we zeker weten dat de originele gebruiker er weer veilig gebruik van kan maken."

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen door de hackaanval zijn gedupeerd.