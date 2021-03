Paus aangekomen in Irak voor historisch bezoek, dat ondanks zorgen doorgaat

Paus Franciscus is aangekomen in Bagdad voor zijn vierdaagse bezoek aan Irak. De historische reis - het is de eerste keer dat een paus het land bezoekt - gaat ondanks zorgen over de veiligheidssituatie en de coronapandemie door en bestaat onder meer uit het bezoeken van religieuze locaties en het voormalig IS-bolwerk Mosul. Op het vliegveld van Bagdad werd de paus ontvangen door de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi, die hem de hand schudde. Zo kwam de paus aan in Irak:

Eerste Pausbezoek ooit aan Irak - NOS

"Ik ben blij om weer op reis te gaan", zei de 84-jarige paus Franciscus in het vliegtuig. "Deze symbolische reis is ook een plicht aan een jarenlang gemarteld land." De leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft vandaag nog een welkomstceremonie in het presidentieel paleis op de planning staan. Ook brengt hij een bezoek aan een kathedraal. De paus zei dat hij als "pelgrim van de vrede" naar Irak gaat. Het uitgebreide bezoek van de paus is voor de Iraakse christenen daarom ook van enorme betekenis, zei Vaticaan-correspondent Andrea Vreede eerder al. "De aanwezigheid van Franciscus in de kathedraal van Bagdad, zijn reis naar Mosul in Noord-Irak en de door IS zwaar vervolgde christengemeenschap in Karakosh zijn voor hen een grote troost."

Het christendom in Irak Het christendom in Irak dateert uit de vroegste tijd. In 2003 woonden er ongeveer 1,5 miljoen christenen in Irak. Nu zijn het er naar schatting enkele honderdduizenden, maar er is al jaren geen telling gehouden. In het land is een grote diversiteit aan christengemeenschappen: van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Assyrische Kerk van het Oosten en de Armeense-Apostolische Kerk tot de Syrisch-Katholieke en de Chaldeeuws-Katholieke Kerk. De laatste twee erkennen de paus als geestelijk leider. De christenen hebben sinds de val van dictator Saddam Hoessein in 2003 zwaar te lijden onder geweld en vervolging. Zo zijn kerken en dorpen verwoest door terreurgroep IS. Veel christenen zijn naar het buitenland gevlucht.