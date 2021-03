Wedstrijdschema EHL bekend: hockeysters Amsterdam treffen Den Bosch

De Euro Hockey League (EHL) en de Europese Hockey Federation (EHF) hebben het speelschema bekendgemaakt voor de Euro Hockey League die gepland staat voor het paasweekend. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zullen er vier teams deelnemen. Het is deze keer ook de eerste editie van de EHL voor vrouwen, die bij de vrouwen in de plaats komt van de EHCC, de Europa Cup. Het wordt begin april ook de eerste keer dat de mannen en de vrouwen in hetzelfde weekeinde en op dezelfde locatie om de Europese clubtitel strijden.

Alle wedstrijden zullen gespeeld worden in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Het evenement begint op zaterdag 3 april met de ontmoeting bij de vrouwen tussen de Spaanse kampioen Club de Campo en het Duitse Club an der Alster. Daarna volgt de Nederlandse kraker tussen Amsterdam en Den Bosch voor een plek in de finale.