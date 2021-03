Drie telecom-medewerkers opgepakt voor 'sim-swapping'

In de omgeving van Kerkrade zijn drie personen opgepakt die worden verdacht van sim-swapping. Criminelen nemen daarbij het mobiele nummer van een slachtoffer over.

De verdachten werkten bij een telecomprovider. De politie zegt dat er één hoofdverdachte is. De rol van de andere twee is niet bekend.

Omdat de hoofdverdachte toegang had tot het computersysteem van de provider, kon hij op zijn werk zien of een nummer bij hen was geregistreerd. Als dat het geval was, kon hij het mogelijk maken dat de simkaart opnieuw geprogrammeerd werd.

Nummer overnemen

"Wanneer het telefoonnummer eenmaal gekoppeld was aan de nieuwe simkaart, kon de controle over het telefoonnummer overgenomen worden", zegt de politie. Op die manier kon de verdachte toegang krijgen tot cryptovaluta-accounts.

Het verificatie-bericht dat naar het gekoppelde nummer werd verstuurd kwam niet aan bij de eigenaar van de telefoon, maar bij de verdachte. De politie zegt dat dit vaak in de nacht gebeurt, zodat het slachtoffer er niet achter komt.

Verdacht gedrag

De politie kwam de zaak op het spoor doordat de telecomprovider zelf melding deed van verdacht gedrag van een medewerker. Daarop startte de politie een onderzoek op.

Waar de verdachten werkten en om welke telecomprovider het ging, wil de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of ze geld hebben buitgemaakt.