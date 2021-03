Bol en Klaver bij EK indoor eenvoudig naar halve finales 400 meter

In navolging van de Nederlandse mannen hebben topfavoriete Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne de Witte bij de EK indoor in Torun de halve finale van de 400 meter bereikt. Bol en Klaver deden met overwinningen in hun series. De Witte finishte, na een sterke eindsprint, als tweede in haar serie. De drie series in de halve finales staan vrijdagavond op het programma.

Bol voert deze winter de Europese indoorranglijst aan op de 400 meter. De Nederlandse recordhoudster (50,64) is deze winter veel sneller geweest dan de rest van het deelnemersveld. Klaver volgt haar trainingsmaatje op de ranglijst. Beiden hadden vrijdag geen enkel probleem de volgende ronde te bereiken.

De tijden van Bol en Klaver spraken nog niet tot de verbeelding. De opdracht was een goede baanindeling in de halve finales te veroveren. Bol won haar serie in 52,77 seconden. Klaver deed dat in 52,74.

Lisanne de Witte moest na een matige start wel aanzetten om verder te komen. In de slotfase van de race moest ze terrein goedmaken om als tweede te finishen. De Britse Ama Pipi won de serie. De Witte slaagde erin op de streep de Tsjechische Lada Vondrová te verslaan. In de laatste bocht was er contact tussen de twee. Met 52,82 liep De Witte wel haar beste seizoentijd.