Hoekstra vindt kritiek op WW-plan selectief, Borstlap: kortere WW is niet genoeg

CDA-lijsttrekker Hoekstra - ANP

CDA-lijsttrekker Hoekstra vindt dat er met selectieve verontwaardiging is gereageerd op zijn plan om de werkloosheidsuitkering WW te verkorten van twee naar één jaar. Gisteren opperde hij in een gesprek met het AD dat "de tijd is gekomen om de duur van de werkloosheidsuitkering WW te verkorten van twee naar één jaar". Op Hoekstra's voorstel volgde direct harde kritiek van tal van partijen. Ze noemen het plan asociaal, onfatsoenlijk en slecht getimed gezien de coronacrisis. In reactie hierop zegt Hoekstra vandaag dat de verkorting van de WW slechts één element is van zijn totale plan. Zijn partij wil de uitkering de eerste twee maanden wel verhogen naar 90 procent van het oude loon en in de maanden daarna naar 80 procent. In het laatste half jaar wil het CDA de uitkeringshoogte met 70 procent ongewijzigd laten. Uit de doorrekeningen van het CPB blijkt dat het plan een bezuiniging van 600 miljoen euro zou opleveren. 'Asociaal' PvdA-leider Ploumen vond het plan "totaal onfatsoenlijk" en SP-lijsttrekker Marijnissen noemde het "super-asociaal". Volgens haar "haalt consultant Hoekstra de VVD rechts in". PVV-leider Wilders noemde Hoekstra "een ongelofelijke aso". GroenLinks-lijsttrekker Klaver zei dat "gewone mensen bij rechts" zo de "rekening van de coronacrisis betalen". Ook de partijen met wie Hoekstra als demissionair minister van Financiën samenwerkt reageerden kritisch. Kaag (D66) zei vanochtend dat ze dit WW-plan "in deze fase niet de juiste benadering" vindt. Segers van de ChristenUnie was kritisch over de timing van het "slechte" voorstel. De VVD heeft nog niets gezegd over het plan van Hoekstra.

Hoekstra over kritiek op WW-plan: selectieve verontwaardiging - NOS

Volgens Hoekstra is het verkorten van de WW maar één element in het CDA-voorstel, samen met onder meer scholing en het aanpakken van flexbanen. "En je moet wel het hele verhaal vertellen, en dat is dat we na corona moeten werken aan een eerlijkere arbeidsmarkt", zei hij. Wel zegt hij dat de hervormingen goed getimed moeten worden. "Je moet natuurlijk wel kijken: op welk moment moet je dat verstandig invoeren. Het is niet iets voor midden in een crisis. Maar laten we dat proberen, waar Den Haag al heel lang omheen draait, ten volle aanpakken."

Quote Je moet in ieder geval tegelijkertijd heel veel investeren in de mankracht en instructie van het UWV en de gemeentelijke sociale diensten Hans Borstlap, die vorig jaar adviseerde over de arbeidsmarkt