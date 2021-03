Dobber, Van Diepen en Bonevacia bij EK indoor naar halve finales 400 meter

Nederlandse mannen winnen bij EK indoor series 400 meter - NOS

Jochem Dobber, Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia hebben zich bij de Europese indoorkampioenschappen overtuigend geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. De drie atleten wonnen vrijdagmorgen in het Poolse Torun hun serie. Vrijdagavond strijden de drie om een plaats in de finale, die zaterdagavond op het programma staat. Van de negen series kwalificeerden zich alleen de nummers een en twee van elke race zich voor de halve eindstrijd. Dobber was de eerste Nederlander die in actie kwam. Hij won zijn race in 47,05 seconden. Van Diepen volgde zijn voorbeeld, met een zege in 46,54.

EK live bij de NOS De finalesessies bij de EK indoor atletiek zijn dit weekend live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Vrijdag vanaf 19.00 uur, zaterdag vanaf 18.50 uur en zondag vanaf 17.00 uur. Daarnaast zijn er beelden in het Sportjournaal en de reguliere sportuitzendingen op zaterdag en zondag.