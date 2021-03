Topfavoriet Schulting begint WK met drie eenvoudige zeges in kwalificatie

Titelverdedigster Suzanne Schulting is uitstekend begonnen aan de WK shorttrack. De topfavoriete bereikte op de eerste dag, waarin alleen kwalificatieraces op het programma stonden, eenvoudig de halve finales op de 1.500 meter. Ook in de series van de 500 en 1.000 meter reed de 23-jarige Schulting zonder problemen naar de winst. De twee andere Nederlandse troeven in het individuele vrouwentoernooi, Selma Poutsma (21) en Xandra Velzeboer (19) kwamen de kwalificatieraces ook zonder kleerscheuren door. De twee talenten reden in het kielzog van Schulting naar een halvefinaleplaats op de 1.500 meter.

De drie Nederlandse shorttracksters startten op de 1.500 meter in dezelfde heat, waarin de eerste drie rijdsters (van de vijf) zich plaatsten voor de volgende ronde. Poutsma tikte nog wel Lucia Filipova aan terwijl ze een bocht aansneed, waardoor de Slowaakse onderuit ging. Na het bekijken van de videobeelden oordeelde de scheidsrechter dat Poutsma geen fout had gemaakt. Ook foutloos op 500 en 1.000 meter Ook in de heats van de 500 en 1.000 meter bleven de drie Nederlandse schaatssters foutloos. Schulting, Velzeboer (winnares van EK-brons op de 500 meter) en Poutsma reden alle drie naar de winst op de kortste afstand. Op de 1.000 meter nam Poutsma, winnares van EK-zilver op die afstand, opnieuw een risico met een gewaagde inhaalactie, maar ook hierbij oordeelde de scheidsrechter dat deze reglementair was.

Selma Poutsma in actie op de 500 meter - ANP

Schulting, regerend wereld- en olympisch kampioene op de 1.000 meter, rekende in een rechtstreeks duel af met haar grootste concurrente, de Italiaanse Arianna Fontana. Fontana ging als tweede door. Ook de andere uitdagers van Schulting, zoals de Russische Prosvirnova en Efremenkova en de Italiaanse Valcepina, maakten geen fouten. "Ik ben wel in topvorm", zei Schulting na haar laatste race. "Het voelt allemaal heel goed. Het is nu koppie erbij houden en op naar morgen." Bekijk de reactie van Schulting hieronder.

Op de eerste dag van de WK shorttrack staan in totaal 46 kwalificatieraces op het programma. Vanaf 14.20 uur is het de beurt aan de mannen. Voor Nederland komen Sjinkie Knegt, Itzhak de laat en Dylan Hoogerwerf vandaag op het ijs.

Bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht wordt dit weekend gestreden om allroundtitels en om wereldtitels per afstand. Suzanne Schulting verdedigt haar allroundtitel, maar is ook op de 1.000 meter de regerend wereldkampioene. Zaterdag en zondag werken de schaatsers via de kwart- en halve finales toe naar de finales, waarin de wereldtitels op het spel staan. In de A- en B-finales zijn dan ook punten te verdienen voor het allroundklassement. Er worden dit weekend veel races verreden bij de WK in Dordrecht. Bekijk onderstaande video voor een uitleg van het toernooi:

Zaterdag komen Schulting, Poutsma en Velzeboer dus opnieuw in actie op de 1.500 en de 500 meter. Dan staan ook de halve finales van de aflossing op het programma. Yara van Kerkhof en Rianne de Vries maken ook deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg. Zondag worden de finales op de 1.000 meter en de aflossing verreden. Dan staat ook de superfinale op het programma, waarin punten voor het allroundklassement te verdienen zijn. Bekijk hieronder het programma op zaterdag en zondag:

Topfavoriete Schulting, die in januari al de Europese titel veroverde, kon voor de start van de WK al veel van haar concurrenten wegstrepen. De schaats(st)ers uit Zuid-Korea, Japan en China zijn vanwege het coronavirus niet afgereisd naar Dordrecht. Ook de Canadese Kim Boutin, in 2019 goed voor het brons in het eindklassement, doet niet mee. De Duitse Anna Seidel, in januari goed voor zilver bij de EK, kwam deze week zwaar ten val en moest zich op het laatste moment afmelden.