Douane onderschept twee keer zoveel cocaïne als vorig jaar

Een lading onderschepte coke in de haven van Rotterdam - ÀNP

De douane heeft in de eerste helft van 2020 twee keer zoveel cocaïne onderschept als in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers die de douane heeft gepubliceerd. Tussen januari en juli werd ruim 25.000 kilo cocaïne gevonden, tegenover ruim 12.000 kilo vorig jaar. De grotere vangst komt volgens de douane door betere samenwerking, zowel met opsporingsdiensten binnen Nederland als met de douane van bijvoorbeeld Brazilië en België. Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk meer coke wordt gesmokkeld of dat er meer wordt opgespoord. Nederland is een knooppunt van de internationale cocaïnehandel. Daar maakte Nieuwsuur deze video over:

Nederland is de spil in de distributie van cocaïne in Europa - NOS