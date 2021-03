Warming-up: terugkeer keeper Van Osch verlost Fortuna • Groningen mist Strand Larsen tegen Ajax

Bij de persconferentie van PSV in aanloop naar het eredivisieduel met Fortuna Sittard ging het uiteraard veel over Mohamed Ihattaren, die vorige week voor het duel met Ajax uit de selectie werd gezet vanwege onprofessioneel gedrag en woensdag weer zijn opwachting maakte op de training.

"Als er geen hele gekke dingen gebeuren, zit hij zondag bij de selectie", zei trainer Roger Schmidt, die met frisse tegenzin alle vragen over het PSV-talent beantwoordde. Deze week heeft hij niet meer met Ihattaren gesproken: "Volgens mij was alles al besproken. Het gaat in de media al het hele seizoen over de ontwikkeling van Mo. Er zijn goede en slechte tijden geweest en nu was het een lastige situatie, waarbij ik een beslissing heb genomen. Nu gaan we weer verder."

Schmidt zegt niet boos te zijn op Ihattaren. "Ik ben zijn trainer en probeer hem zodanig te begeleiden dat hij zo goed mogelijk wordt. Als ik iedere dag tegen hem zeg dat hij zo'n groot talent is, helpt hem dat ook niet verder." Volgens Schmidt moet Ihattaren tonen dat hij in topvorm is, omdat Ryan Thomas en Mario Götze het ook goed doen op zijn positie.

