Warming-up: Schmidt is niet boos op Ihattaren • Eén fan mogelijk besmet na testwedstrijd

Er was deze week goed nieuws voor PSV-aanvaller Noni Madueke. De 18-jarige Engelsman maakte gisteren op de Herdgang zijn rentree op het trainingsveld na ruim een maand afwezig te zijn geweest met een spierblessure.

Madueke baarde onlangs opzien door in een interview met De PSV Supporter, het officiële magazine van de supportersvereniging, aan te geven zich best tot Nederlander te willen laten naturaliseren. "Dat zou een hele toffe optie zijn. Ik heb echt heel veel bewondering voor het Nederlandse voetbal, dat natuurlijk ook op veel grote toernooien heel ver is gekomen, met ook nu weer een heel talentvolle lichting die eraan zit te komen."

"Ik voel me hier echt volledig thuis, dus wie weet hoe het gaat lopen in de toekomst. Mocht het een optie zijn, sluit ik het zeker niet uit."

Madueke heeft sinds zijn veertiende de Engelse jeugdselecties doorlopen. Zijn ouders zijn van Nigeriaanse komaf, waardoor Madueke ook nog voor het Afrikaanse land kan kiezen. Hij zou in theorie over 2,5 jaar de Nederlandse nationaliteit kunnen aanvragen.