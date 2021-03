Warming-up: België wil geen conflict met Oranje en ziet af van Struijk

Verrassend nieuws was er gisteravond uit Almere: Ole Tobiasen is daar de laan uitgestuurd als trainer van Almere City FC.

De huidige nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie heeft geen vertrouwen meer in de 45-jarige Deen, die sinds 2019 aan het roer stond. "Na diverse gesprekken tussen spelers, staf en clubleiding is geconstateerd dat het draagvlak voor een verdere samenwerking ontbreekt", zo laat de club weten in een korte verklaring.

Het ambitieuze Almere City verloor vier van de laatste vijf wedstrijden en zakte daardoor enigszins weg op de ranglijst. Voor de winterstop werd slechts één keer verloren.

