Ralph Hamers vangt bijna 4 miljoen voor eerste vier maanden bij Zwitserse bank

Ralph Hamers heeft in zijn eerste vier maanden als ceo bij de Zwitserse vermogensbeheerder UBS zo'n 3,8 miljoen euro verdiend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank. Bijna drie miljoen daarvan is een bonus, de rest bestaat uit onder meer salaris en pensioen.

Het bedrag is een veelvoud van zijn jaarlijkse inkomsten als topman bij ING, waar hij meer dan 28 jaar werkte. In 2019 verdiende hij daar ruim 2 miljoen euro. Daar kwam zo'n 545.000 euro bij voor zijn pensioen en onkosten.

De Zwitserse bank heeft in het jaarverslag ook een evaluatie opgetekend van Hamers werk tot dusver, al is die vanwege zijn recente aantreden korter dan voor de andere bestuurders. De prestaties van de bank in 2020 zijn dan ook niet volledig aan Hamers toe te schrijven, maar hij heeft er wel aan bijgedragen aldus de bank.

De vergoeding van Hamers is volgens het jaarverslag onder meer te danken aan "beslissend leiderschap". Ook lauwert UBS de nieuwe topman om de "strategische initiatieven" die hij heeft gelanceerd sinds zijn aantreden in september.

"Bovendien heeft Ralph Hamers de kerngedragswaarden van UBS volledig omarmd, en maatregelen getroffen om samenwerking, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te verbeteren."

Witwasschandaal

Onder Hamers kwam ING de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur te liggen. Het gerechtshof oordeelde in december vorig jaar dat het OM Hamers persoonlijk moet vervolgen.

In 2018 kwam een grootschalige witwasaffaire aan het licht. ING deed te weinig om te voorkomen dat klanten geld via ING-rekeningen konden witwassen. De bank gaf toe ernstig tekortgeschoten te zijn en besloot in vier zaken voor in totaal 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie te schikken.

Hamers kwam in 2018 ook in opspraak vanwege het voorstel om zijn salaris met 50 procent te verhogen naar ruim 3 miljoen euro per jaar. Het leidde tot verontwaardiging in de politiek en klanten reageerden door naar concurrenten over te stappen. De bank besloot daarop het voorstel in te trekken.