Snowboarder De Blois opnieuw zesde bij wereldbekercross in Georgië

De Blois verraste een maand geleden vriend en vijand door in Italië zijn eerste zege te boeken in de wereldbekercyclus.

Snowboarder Glenn de Blois is op de tweede dag van de wereldbekercross in het Georgische Bakoerjani als zesde geëindigd. De 25-jarige Nederlander werd donderdag ook al zesde.

Op de WK in februari werd hij tiende.

De Blois werd tweede in zijn race in de achtste finales en won zijn race in de kwartfinales. In de halve finales werd hij derde achter de Zwitser Kalle Koblet en Alessandro Hämmerle uit Oostenrijk. In de kleine finale moest hij Nick Baumgartner uit de Verenigde Staten voor zich dulden. Omar Visintin won de finale voor Koblet en Hämmerle.