Vrouwenpeloton slaat paars uit: 'Dit heb je liever niet'

De winnaressen zijn nog wel te herkennen tijdens de eerste wielerwedstrijden voor vrouwen. Anna van der Breggen kwam in haar regenboogtrui als eerste over de finish in de Omloop het Nieuwsblad en een dag later won Lotte Kopecky in haar Belgische kampioenstrui Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar de rest? "We moesten vanuit de auto even goed kijken welke rensters van ons waren", zegt de manager van Liv Racing, Eric van den Boom. Zowel het tenue van Liv Racing als dat van SD Worx is paars. En ook de trui van Canyon SRAM heeft een overwegend paarse rug. "Paars is blijkbaar het nieuwe zwart", stelt Van den Boom. Zijn team veranderde van sponsor en wilde zich met het paarse tenue juist onderscheiden. Maar wat bleek? Bij SD Worx dachten en deden ze hetzelfde.

'Veel paars hè, het lijkt allemaal op elkaar' - NOS

Ploegbaas Erwin Janssen van SD Worx, de opvolger van Boels-Dolmans: "Wij waren blij dat we een kleurstelling hadden gevonden die eens niet zoveel in het peloton aanwezig was." Vooral in de fietshouding en vanuit de lucht is het verschil tussen de ploegen lastig te zien. Op helikopterbeelden is bijna de helft van het peloton paars gekleurd. Want veel van de beste rensters rijden juist voor SD Worx, Liv Cycling en Canyon SRAM Racing. Alleen de kampioenstruien (naast Van der Breggen en Kopecky ook Annemiek van Vleuten in de trui van de Europees kampioene) zijn goed te onderscheiden. "Afgelopen weekeinde was het vanuit de auto echt even goed kijken als je een renster inhaalde of die van ons was", zegt Van den Boom.

De shirts van SD Worx, Liv Racing en Canyon-SRAM in 2021 - NOS

Beide ploegen hebben ook een zwarte broek en donkere helm. Voordat de twee ploegen deze winter van hoofdsponsor wisselden, leken de shirts ook al erg op elkaar. "Vorige seizoenen hadden we allebei oranje. Toen was het soms al goed kijken. Nu hebben we allebei een nieuwe sponsor. Lijken we weer op elkaar", verzucht Janssen. "Maar je kan het niemand kwalijk nemen." Het roept de volgende vraag op: moet de UCI hier niet op toezien? "Dat zou weinig hebben uitgemaakt", denkt Van den Boom. "Als je ze naast elkaar zet, zou je van voren niet denken dat het zoveel op elkaar lijkt. Het is gewoon de bovenrug vanuit de lucht en de schouders recht van voren waardoor het verwarrend is." 'Dit heb je liever niet' Janssen voelt er wel iets voor om in het vervolg te testen op verscheidenheid. "Ze zouden bij de UCI wel mee mogen kijken. Misschien wat tips geven over wat andere ploegen voor ontwerp hebben ingeleverd. Uiteindelijk wil iedereen opvallen. Dus dan heb je dit liever niet."

Toch denkt geen van de twee ploegen eraan de outfit aan te passen. "Het zijn de huiskleuren van de sponsor. Ze zitten overal in. De fietsen. Op de auto's. Zelfs de mondkapjes. Wij houden het zo", zegt Janssen overtuigend. Ook Van den Boom gaat er niet mee aan de slag. "Die nieuwe shirts zijn net als elk jaar even wennen. We gaan wel weer andere dingen vinden waar wij en de volgers de rensters aan herkennen."

De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag: Strade Bianche, de eerste WorldTour-wedstrijd voor vrouwen dit seizoen. Beelden van die koers zijn zaterdagavond te zien op NOS.nl en in onze uitzendingen.

Een ander thema dat weer opspeelt deze week: het verschil in prijzengeld voor de winnaars van wedstrijden. Bij de Omloop het Nieuwsblad kreeg winnares Van der Breggen 930 euro. Haar mannelijke collega Ballerini streek met zijn overwinning 16.000 euro op. Crowdfunding Het verschil was aanleiding voor ophef op social media. Een Nederlander besloot daarop een crowfunding-actie op touw te zetten, waarbij de opbrengsten naar de topvijf van de vrouwenkoers van Strade Bianche gaan. De teller staat inmiddels op bijna 16.000 euro. Janssen van SD Worx snapt de ophef, maar stelt ook dit: "Gelijk prijzengeld is gewoon niet reëel. Zo eerlijk moeten we zijn. Voor de vrouwen een bedrag dat zo'n zestig procent is van wat de mannen krijgen, zou ik goed vinden. Mannen 16.000 euro, dan de vrouwen rond de 10.000", aldus Janssen. 16.000 euro om 2.256 euro Volgens Van den Boom is het verhogen van de winstpremie niet de eerste stap die gezet moet worden om gelijkwaardig te worden aan de mannen. "Gelijk prijzengeld is symbolisch laten zien dat je het net zo belangrijk vindt. Het gaat om andere dingen." Als voorbeeld noemt de teammanager het uitkeren van een startpremie voor de ploegen. Dat is gebruikelijk bij de mannen. "Dan help je de sport in de breedte. Zo kunnen kleinere ploegen ook een beter programma fietsen. Dat is wenselijker dan een paar duizend euro meer voor de winnares. Dat zijn vaak toch ook de rensters die het al redelijk tot goed voor elkaar hebben, dus die hebben het ook minder nodig,"

