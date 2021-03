Met Russische invloeden en Schumacher junior jaagt Amerikaans Haas op F1-punten

De nieuwe bolide van Haas - Haas F1-team

Het is een wonderlijk gezicht, een Russische vlag op de auto van het Amerikaanse Formule 1-team Haas. Alhoewel, een echte Russische vlag is het niet en dat zou ook niet mogen. Door de schorsing van het WADA mag Rusland, als land, de komende twee jaar niet deelnemen aan mondiale sportevenementen. Achter de naam van Formule 1-debutant Nikita Mazepin zal om die reden geen Russisch vlaggetje staan. 'We blijven een Amerikaans team' Mazepin dankt zijn entree in de Formule 1 niet enkel aan zijn kwaliteiten als coureur, maar ook in belangrijke mate aan het vermogen van zijn vader Dimitri. Diens bedrijf, een kunstmestproducent, is een belangrijke sponsor van het team geworden. Maar de overduidelijke wit-blauw-rode accenten zijn volgens teambaas Günther Steiner geen truc van de familie Mazepin om de vlag toch in beeld te krijgen. "We hebben deze kleurstelling bedacht voordat het WADA met restricties voor de vlag kwam. Natuurlijk kunnen we de Russische vlag niet als Russische vlag gebruiken, maar je kunt de kleuren wel verwerken in de auto. Wij blijven een Amerikaans team."

De nieuwe bolide van Haas - Haas F1-team

Na vier seizoenen met de Deen Kevin Magnussen en de Fransman Romain Grosjean in de Haas-bolides, leidt Steiner dit jaar een team met maar liefst twee debutanten die de overstap hebben gemaakt vanuit de Formule 2. Mazepin wordt de teamgenoot van Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Ik ben er trots op die naam te dragen en dat de naam nu terugkeer in de Formule 1. Het motiveert me elke dag", zegt Schumacher. Dat Haas met twee debutanten rijdt, is volgens Schumacher geen probleem. "Ik denk dat we twee hongerige coureurs zijn die echt alles eruit willen halen. Het team en ik hebben nu al een goede band en die band gaat alleen maar sterker worden. We hebben alle recht om positief naar dit jaar te kijken."

Mick Schumacher - Haas F1-team

Teambaas Steiner is blij met de debutanten, die hij omschrijft als leergierig en prijst om de progressie die ze boekten in de Formule 2. Toch is hij niet zo enthousiast als Schumacher. "2021 wordt een moeilijk seizoen voor ons. Omdat de regels amper zijn veranderd is de auto in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. Dat betekent dat een auto die niet goed was in 2020 in 2021 niet opeens top kan zijn. Zeker niet met onze financiële middelen."

Günther Steiner - AFP

Haas is met 270 werknemers een klein team op de grid. Afgelopen jaar waren een negende en een tiende plaats de beste prestaties. En zoals alle teams heeft ook Steiner de ogen vooral gericht op 2022, het seizoen waarin het reglement van de Formule 1 ingrijpend zal veranderen. 'Op elkaar ingespeeld zijn' "Het aantrekken van nieuwe coureurs heeft ook te maken met dat nieuwe reglement", zegt Steiner. "Volgend jaar gaat alles overhoop. Nieuwe regels, nieuwe auto's en een heel ander speelveld."

Aftrap van Formule 1-seizoen Het Formule 1-seizoen begint traditioneel met de presentatie van alle bolides. Onder meer McLaren, Alpha Tauri, Red Bull Racing en Mercedes hebben de nieuwe auto al onthuld. Ook de coureurs van Ferrari blikten al vooruit op het nieuwe seizoen. Van 12 tot 14 maart krijgen de coureurs en de teams in Bahrein drie testdagen om de auto in de vingers te krijgen. Op 28 maart is eveneens in Bahrein de eerste race van het seizoen.

"2022 is daardoor een erg slecht jaar om rijders te wisselen. We zijn dit seizoen al zo bezig met het ontwerpen en bouwen van de nieuwe bolide dat je je coureurs daar bij voorkeur zo vroeg mogelijk bij betrekt. Het is belangrijk dat we volgend jaar op elkaar ingespeeld zijn en weten wat we aan elkaar hebben." 'Een megaklus' De komst van het nieuwe reglement noemt Steiner "een enorme uitdaging". 'Overleven is één, maar in een lopend seizoen een nieuwe auto bouwen is echt een megaklus. Financieel, maar ook qua menskracht."

