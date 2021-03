De oorverdovende stilte rond Philippe Sandler: 'Nul procent spijt van keuze'

Sandler maakt het kampioenschap van City (met één punt voorsprong op Liverpool) in 2019 van dichtbij mee, maar echt onderdeel maakt hij er niet van uit. Om aan meer speelminuten te komen gaat hij in het kielzog van ploeggenoot Vincent Kompany mee naar Anderlecht, waar Kompany als speler/trainer aan de slag gaat.

Het eerste halfjaar van Sandler bij City valt door een knieblessure in het water. "Daarna moest ik flink wennen aan de trainingen. Dat bleek een behoorlijke stap, vooral fysiek. Ik heb wel mijn debuut gemaakt in de League Cup en de FA Cup. Maar echt wedstrijdfit werd ik niet, omdat ik te weinig speelde."

"Ik heb nul procent spijt van de keuze die ik heb gemaakt en zou het niet anders gedaan hebben. Als je weet wat ik allemaal heb geleerd, zeker in het tweede halfjaar van het eerste seizoen. Dat had ik ergens anders nooit mee kunnen maken", aldus Sandler.

Hij is net klaar met een training bij het beloftenelftal van Manchester City. Sandler staat na lange tijd weer op het veld en voelt zich steeds meer de voetballer die hij was toen hij in de zomer van 2018 de eredivisie verruilde voor de Premier League.

Maar wie een somber verhaal verwacht over een voetballer die bij de pakken neerzit, komt bedrogen uit. "Ik sta positief en vrolijk in het leven, dat helpt me enorm. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het me niks heeft gedaan", vertelt Sandler.

Knieoperatie. Coronauitbraak. Enkeloperatie. In die drie woorden is het afgelopen jaar van Philippe Sandler samen te vatten. Het heeft de 24-jarige centrale verdediger, die in 2018 de opmerkelijke overstap van PEC Zwolle naar Manchester City maakte, niet bepaald meegezeten.

"Het plan was om daar een volledig seizoen te spelen, om daarna als een betere speler terug te keren naar City. Na tien wedstrijden kreeg ik weer last van mijn knie. Daar ben ik aan geopereerd en ik zou in maart weer aansluiten bij de selectie. Toen stopte de Belgische competitie vanwege de coronapandemie..."

Het jaar bij Anderlecht verloopt dus niet zoals gewenst voor Sandler, maar hij meldt zich afgelopen zomer vol goede moed weer in Manchester. "De eerste selectie had nog zomervakantie en ik trainde mee met de spelers die terugkwamen van een huurperiode. Maar na twee weken scheurde ik mijn enkelbanden af."

Nieuwe operatie nodig

De binnen- en buitenband van Sandlers enkel zijn beschadigd en een operatie aan het gewricht blijkt noodzakelijk. Een nieuwe tegenslag, gevolgd door weer een maandenlange revalidatie.

"Als je elke dag in de gym bezig bent, dan snak je echt naar wedstrijden. Maar het hoort er jammer genoeg allemaal bij. Het enige wat je kunt doen is keihard werken. Gelukkig sta ik nu weer buiten op het veld en gaat het langzaam de goede kant op."

"Het is de bedoeling om eerst wedstrijden met onder 23 te spelen. Dat moet rustig opgebouwd worden van 45 naar 60 minuten en daarna van 75 naar 90. Maar je moet oppassen dat je niet te vroeg, te hard gaat. Dat probeert de club goed in de gaten te houden. Het is moeilijk, want je wilt meer doen dan wat verstandig is."

'Focus ligt op herstel'

De laatste wedstrijd die Sandler speelde, is inmiddels meer dan een jaar geleden. Zijn contract bij City loopt nog tot de zomer van 2022, maar met de vraag hoe Sandler zijn toekomst in Manchester ziet, is hij nog niet bezig.

"Eerst fit worden en wedstrijden spelen. Dan is het voor mezelf ook wat makkelijker om te bepalen wat ik wil. Ik heb nog even de tijd en ben er nu in ieder geval niet mee bezig. De focus ligt op het herstel, dan komt de rest vanzelf."