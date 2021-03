België versoepelt coronamaatregelen • Politie waarschuwt voor 'prikfraudeurs'

Adviseurs van de gouverneur van de Amerikaanse staat New York hebben in een rapport geknoeid met het aantal verpleeghuisbewoners dat is overleden aan een coronabesmetting. Daardoor zijn er minder doden gemeld dan er werkelijk waren, blijkt uit onderzoek van The Wall Street Journal en The New York Times.

In het rapport van de New Yorkse zorgautoriteiten, dat in juli openbaar werd gemaakt, werden 6432 doden gemeld. Maar volgens de twee kranten waren er meer dan 9000 doden onder verpleeghuisbewoners in de staat.

