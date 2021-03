Ministers terughoudend over versoepelingen • 'Miljoenen sneltests niet gebruikt'

Op Bonaire is sinds maandag het aantal besmettingen meer dan verdubbeld, waardoor grote druk is ontstaan op de gezondheidszorg. Om de verspreiding in te dammen is besloten het risiconiveau op te schalen van drie naar vijf. De vaccinaties tegen het coronavirus gaan door. Onder andere in de gevangenis is covid-19 uitgebroken. Drie bewaarders zijn positief getest, vijf gevangenen zitten in quarantaine.

Het verhogen van het risiconiveau betekent dat horeca alleen open mag voor afhalen en niet-noodzakelijke winkels dicht moeten. Ook sportscholen en casino's moeten weer sluiten. Essentiële winkels mogen open blijven, maar met een beperkt aantal bezoekers.

Scholen blijven voorlopig wel open. In het voortgezet onderwijs komen er kleinere klassen. Dagopvang voor ouderen is niet mogelijk. Thuiswerken is verplicht, tenzij het niet anders kan. Mensen in contactberoepen mogen niet werken tenzij het medisch noodzakelijk is.

Kerkdiensten, missen, sportinstellingen en evenementen mogen wel doorgaan. Ook discotheken en seksclubs zijn nog open. De maatregelen gaan vandaag om 18.00 uur in en ze lopen door tot en met vrijdag 19 maart.