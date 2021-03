'Miljoenen sneltests niet gebruikt' • Australië vraagt EU vaccins niet tegen te houden

Acht grote laboratoria krijgen al maanden vergoedingen voor testcapaciteit die niet wordt benut. Tegelijk worden in kleinere laboratoria, bijvoorbeeld van ziekenhuizen, dagelijks duizenden tests geanalyseerd waarvoor de overheid nog eens apart 65 euro per test betaalt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een eigen rondgang.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in het najaar contracten afgesloten met acht grote laboratoria die samen zo'n 120.000 tests per dag kunnen verwerken. Die acht krijgen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of ze die nu verwerken of niet. Het gaat om 55 procent van het totaal aantal testen. Er worden ruim 45.000 tests per dag afgenomen en dat is minder dan verwacht.

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil tegenover de Volkskrant niet zeggen om hoeveel geld het gaat en hoeveel tests waarvoor al betaald is niet worden gebruikt. Hij legt uit dat de garanties zijn aangegaan om er zeker van te zijn dat er genoeg laboratoriumcapaciteit zou zijn.