Campagneblog: Rutte wil snel nationaal herstelplan • SGP sluit FVD niet principieel uit

De SGP "heeft de traditie" om op voorhand geen andere partijen uit te sluiten op één bepaald standpunt, zei lijsttrekker Van der Staaij vanavond in EenVandaag. Over het onderwerp bestaat discussie in de SGP. Eind januari stapte de burgemeester van Veenendaal uit de partij, omdat hij vindt dat de SGP samenwerking met Forum voor Democratie zou moeten uitsluiten. De kersverse partijvoorzitter Dick van Meeuwen drukte zich in soortgelijke bewoordingen uit. In het Nederlands Dagblad zei hij dat samenwerking met de partij van Baudet hem "niet mogelijk" lijkt.

SGP-lijsttrekker Van der Staaij herhaalde vanavond in EenVandaag dat hij liever naar partijprogramma's kijkt. "We kijken of we het programmatisch met elkaar eens zijn en of er vertrouwen is in de samenwerking. Ik zie in de achterban dat daar grote steun voor is."

Niet principieel afwijzen dus, zegt Van der Staaij. "Maar er is wel het nodige gebeurd. Als je naar Forum kijkt, die zijn van gedoe naar gedoe gegaan. Daarmee hebben ze zichzelf eigenlijk een beetje buitenspel gezet." Baudet zei vorige maand dat hij respect en waardering heeft voor de SGP, maar dat de partij wel een "zeer impotent soort christendom" vertegenwoordigt en "een slappe hap is". Volgens Van der Staaij laat die opmerking zien "dat hij er soms meer op uit is om te provoceren dan om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen".

