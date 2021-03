Campagneblog: Rutte wil snel nationaal herstelplan • Rondje Binnenhof over verkiezingsdebatten

Lilian Marijnissen zegt in Nieuwsuur dat linkse partijen voor een flinke uitdaging staan. Ze ziet een door de coronacrisis gemankeerde campagne. Daarbij is het haar eigen partij nog onvoldoende gelukt om het ook te laten gaan over wat er na de coronacrisis moet gebeuren, vindt ze. Want wie gaat er straks de rekening betalen van de crisis? Daar moet het in de campagne ook over gaan, zegt de SP-leider.

De SP zei eerder al klaar te zijn om mee te gaan regeren, maar Nieuwsuur laat een overzicht zien waaruit blijkt dat de SP de afgelopen jaren niet heel vaak bereid was om compromissen te sluiten:

GroenLinks en PvdA sloten wel akkoorden met het kabinet over bijvoorbeeld de pensioenen en de steunpakketten voor corona, waarvoor ze in ruil andere dingen terugkregen. Hoe moet dat dan straks als de SP mee wil doen? Marijnissen wijst erop dat het pensioenakkoord door de SP wel "beter is geworden dan het oorspronkelijke plan".

"Als de uitslag straks goed genoeg is en er een serieuze kans komt om mee te doen, hoeven mensen echt niet bang te zijn dat de SP die kans niet grijpt", zegt ze. Maar ze wijst er ook op dat de partij de eigen huid niet zomaar zal verkopen en "al helemaal niet aan de VVD". De vraag of de SP wil gaan regeren of activistisch in de oppositie gaat, hoeft volgens Marijnissen ook niet één antwoord te krijgen. "Je kunt ook best activistisch zijn in een regering", vindt ze.