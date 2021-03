Campagneblog: Kaag pleit opnieuw voor vaccinatiebewijs • PvdD wil 'slachttaks'

Het is absoluut niet voldoende om alleen de WW te verkorten en te verhogen. Dat zegt Hans Borstlap, de voorzitter van de commissie die vorig jaar een omvangrijk rapport publiceerde met adviezen over een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In reactie op de suggestie van CDA-lijsttrekker Hoekstra om de WW te verkorten en verhogen, benadrukt Borstlap dat dit plan moet zijn ingebed in een groter plan om actiever om te gaan met werklozen. Hij denkt overigens dat het CDA dat ook wil doen.

"De volgorde der dingen is heel belangrijk. Je moet in ieder geval tegelijkertijd heel veel investeren in de mankracht en instructie van het UWV en de gemeentelijke sociale diensten", reageert Borstlap bij Spraakmakers op NPO Radio 1. "Weet u dat daar de afgelopen jaren heel erg op is gekort? De budgetten zijn gehalveerd. Nou, die moeten gewoon weer terug, misschien wel meer."

Borstlap wil dat de diensten samen met de uitzendbranche met werklozen gaan onderzoeken waarom ze werkloos zijn geworden, welke vaardigheden ze nog missen en hoe ze die kunnen opdoen. "Een 55-jarige die helemaal alleen gelaten wordt, dat kan dus niet meer."

Volgens Borstlap is de coronacrisis juist een goed moment om te beginnen met die investeringen. "Het is een fors plan, dus ik begrijp dat bij een regeerakkoord je dit soort dingen pas echt kan doen. En Koolmees is al bezig met zijn mensen op Sociale Zaken en Werkgelegenheid om allerlei plannetjes uit te werken. Ik heb er echt veel vertrouwen in dat dat er komt. Het gaat niet alleen over arbeidsmarkt, maar ook over sociale zekerheid, fiscaliteit en ook over het onderwijs."

De commissievoorzitter zegt blij te worden van de partijprogramma's, die volgens hem uitgebreid aandacht hebben voor arbeidsmarkthervormingen. "Het CDA zegt gewoon: we gaan heel de commissie uitvoeren. Ik lees dat ook bij andere partijen. Soms willen ze er wel iets onderuit, maar ze houden elkaar dan wel in evenwicht: 'jongens als we het doen, dan in zijn geheel'", zegt hij in de partijprogramma's te lezen. "Dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in."