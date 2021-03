Campagneblog: Helft kerkgangers stemt niet op christelijke partij • Marijnissen (SP) te gast bij NOS

Denk-lijsttrekker Azarkan is bij Goedemorgen Nederland van Omroep WNL nog eens ingegaan op het afzeggen van zijn interview bij Nieuwsuur. Azarkan liet de interview-afspraak in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen vorige week woensdag verstek gaan vanwege oververmoeidheid.

Dat was "een optelsom", zei hij. In de dagen daarvoor had Azarkan onder meer een campagnetrip gemaakt met nummer twee van Denk Kuzu. "We waren drie dagen onderweg geweest in een campertje en Kuzu was nogal luidruchtig, waardoor ik een nacht maar twee uur had geslapen. De verwarming viel ook nog eens uit, het alarm ging af en er moest een gasfles worden vervangen."

Nieuwsuur bood Azarkan aan het interview eventueel via een videoverbinding te doen of zich anders door Kuzu te laten vervangen. Dat werd afgeslagen door Denk. Ook ging de lijsttrekker niet in op verplaatsen van het interview naar zondag. "We hadden die week denk ik twaalf of dertien optredens en ik had voor die zondag al een aantal toezeggingen gedaan", zei Azarkan. "Ik vond het nogal wat om tegen een ander te zeggen: dan kom ik niet. Dus het paste niet zo in het schema."

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje noemde het "even teleurstellend als betreurenswaardig" dat Denk zich onttrok aan "het open politieke debat en een kritische journalistieke toets".