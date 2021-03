Campagneblog: Bijna helft kerkgangers stemt niet op christelijke partij • Marijnissen (SP) te gast bij NOS

Van de mensen die geregeld naar de kerk gaan, stemmen er bij de Kamerverkiezingen ongeveer evenveel op een christelijke partij als op een niet-christelijke. Uit onderzoek van Direct Research in opdracht van het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) en het Nederlands Dagblad komt naar voren dat 43 procent van de kerkgaande christenen van plan is voor een christelijke partij te kiezen en zo'n zelfde percentage voor een andere. 14 procent van de onderzochte groep wete nog niet op wie hij of zij gaat stemmen.

Volgens de onderzoekers is de peiling gedaan onder een representatieve groep christenen, die minstens één keer per maand naar de kerk gaan. Onder hen is de ChristenUnie de populairste partij (21 procent), gevolgd door CDA (16 procent), VVD (10 procent) en D66 (7 procent). De SGP scoort 6 procent.

Van de jongeren die naar de kerk gaan, stemt het merendeel op een niet-christelijke partij.