Favoriete 'stresskip' Bol speelt een mentaal spelletje op de 400 meter

Echt van het 'padje' is ze nog niet geweest na een race op de 400 meter. "Ik ben wel meer kapot na races dan vorig jaar", zegt Femke Bol over haar stormachtige ontwikkeling op de 400 meter en 400 meter horden. Op haar eerste EK indoor, dit weekeinde in het Poolse Torun, staat ze als topfavoriete aan de start van de 400 meter. "Dat doet wel iets met me. Mensen verwachten nu iets van me."

Voor Bol begint vrijdag de EK, waar in totaal 34 Nederlandse atleten aan de start komen, met de series 400 meter. Op de Europese ranglijst van deze winter prijkt ze met 50,64 seconden fier bovenaan. Haar eerste concurrente op deze afstand volgens dezelfde lijst is Lieke Klaver. Het trainingsmaatje en vriendin van Bol geeft met haar beste tijd echter al ruim een halve seconde toe. De nummer drie van de ranglijst, de Poolse Justyna Swiety-Ersetic, heeft ruim een seconde langzamer gelopen dan Bol.

Serie records

Bol maakte deze winter indruk op de indoorbaan met vier keer een verbetering van het Nederlands record op de 400 meter. Bij wedstrijden in Wenen, Metz, Torun en uiteindelijk de NK indoor in Apeldoorn was ze steeds sneller. De 50,64 noteerde ze in Apeldoorn, waar niemand op een toptijd had gerekend. Overal leed ze pijn, want de verzuring in de benen op het laatste deel van de 400 meter is ongekend.

"Ik ga altijd heel diep. Ik maak doorgaans het verschil in het tweede deel van de race. Je speelt een mentaal spelletje met jezelf op de 400 meter. Ik kan best wel een stresskip zijn, maar ik heb me aangeleerd meer te ontspannen. Dat helpt enorm", zegt Bol over de moeilijkheid van een goede 400 meter neerzetten. "Direct een race keihard beginnen is niets voor mij. Ik moet het vooral van het laatste deel hebben. Zo loop ik ook mijn races."