Verdachte (17) opgepakt na plofkraak in Utrecht

De politie van Utrecht heeft een verdachte aangehouden na een plofkraak bij een juwelier in de Choorstraat, in het centrum van de stad. Het is een jongen van 17. Twee andere verdachten konden wegkomen op een scooter.

De plofkraak vond rond 04.00 uur plaats. Getuigen spreken op Twitter over een harde knal. Het is nog niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Volgens RTV Utrecht is de schade groot: de pui van de zaak is verwoest en glas ligt meters ver.

De politie heeft ook nog niet bekendgemaakt hoe de verdachte kon worden aangehouden. Naar de twee anderen wordt nog gezocht, onder meer met een politiehelikopter.