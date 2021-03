Voor het eerst in een half jaar minder sterfte dan verwacht

Voor het eerst sinds half september heeft het CBS de afgelopen week minder sterfgevallen geregistreerd dan verwacht. Vermoedelijk komt dat doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona.

Er overleden in week 8 naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 sterfgevallen minder dan het CBS op basis van eerdere jaren verwachtte. Vooral onder 80+'ers en mensen in zorginstellingen werden aanzienlijk minder doden geteld.

Gevraagd of er een verband is met de vaccinatiecampagne die sinds begin dit jaar loopt, zegt CBS-socioloog Tanja Traag tegen het ANP dat daar nog niet voldoende hard bewijs voor is, "maar het zou wel logisch zijn als het een met het ander te maken heeft".

Coronadoden

Het CBS heeft van vorig week nog niet alle gegevens over de doodsoorzaak binnen, die data worden pas later aangeleverd. Wel werden er in week 8 al 205 overleden covid-patiënten geregistreerd. Dat cijfer kan afwijken van het daadwerkelijke getal omdat niet iedereen officieel een diagnose kreeg.

Over vorig jaar zijn de cijfers tot en met oktober inmiddels definitief. Volgens het CBS overleden er in die periode bijna 13.000 Nederlanders aan covid.