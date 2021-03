Athletic Club klopt Levante na verlenging en speelt twee bekerfinales in april

Athletic Club mag zich gaan opmaken voor twee bekerfinales in de maand april. De Basken uit Bilbao zegevierden bij Levante na verlenging met 2-1. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd. In de eindstrijd wacht op 17 april een treffen met FC Barcelona.

Eerder die maand, op 3 april, treft Athletic Club rivaal Real Sociedad in de uitgestelde editie van 2020. De laatste keer dat Athletic Club de Copa del Rey won was in 1984.

Raúl García kreeg tegen Levante de eerste kans van de wedstrijd, maar de 34-jarige routinier schoot net naast. De thuisploeg gaf in de persoon van Roger wel het juiste voorbeeld. Uit de draai passeerde de spits doelman Unai Simón.

Strafschop

De Basken knokten zich terug in de ontmoeting en kregen, nadat Iker Muniain een kopkans onbenut had gelaten, een penalty. Oscar Duarte werkte Raúl García tegen de grond en vervolgens schoot García zelf vanaf de stip de gelijkmaker tegen de touwen.

Op slag van rust kwam Athletic goed weg, toen Yeray Álvarez bijna zijn eigen doelman Simón passeerde. De paal bracht redding.