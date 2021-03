Liverpool voor het eerst in historie vijf keer op rij onderuit op eigen veld

Liverpool heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis vijf thuisduels op rij verloren. Na Burnley, Brighton, Manchester City en Everton was ook Chelsea op Anfield te sterk voor de kampioen.

Dankzij een doelpunt van oud-Vitesse-speler Mason Mount klom Chelsea naar de vierde plek op de ranglijst. Liverpool, eind december nog koploper in Engeland, zakte naar de zevende plek.

Na vier nederlagen op rij in de Premier League had Liverpool afgelopen zondag, uit bij Leicester, eindelijk weer eens weten te winnen, maar tegen Chelsea kwam de ploeg van Jürgen Klopp er nauwelijks aan te pas. Timo Werner kreeg in de eerste 25 minuten drie kansen en wist pas bij de derde mogelijkheid het net te vinden, maar het doelpunt werd na interventie van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Een paar minuten voor rust schoot Mount Chelsea alsnog op voorsprong. Mount trok naar binnen een krulde de bal in de verre hoek achter doelman Becker.