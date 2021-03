Doodgeschoten 19-jarige Angel is 'held van Myanmar'

Een rouwstoet in de stad Mandalay, waar Ma Kyal Sin is begraven - AFP

Ook vandaag demonstreerden weer Myanmarezen tegen de staatsgreep door het leger - nadat gisteren enkele tientallen demonstranten werden gedood door ordetroepen. Een van die slachtoffers was de 19-jarige Ma Kyal Sin. De danseres en taekwondoka is vandaag begraven en inmiddels uitgegroeid tot een held en gezicht van de protestbeweging. Kyal Sin was gisteren in de stad Mandalay de straat op gegaan, in een zwart T-shirt met daarop in witte letters 'Everything will be OK'. Op foto's is te zien dat ze dekking zocht toen de politie het vuur opende op demonstranten.

Ma Kyal Sin in haar zwarte T-shirt - Reuters

Kort na deze foto werd ze door een kogel in het hoofd geraakt. Angel, zoals ze zichzelf in het Engels noemde, overleed ter plekke. De foto's van haar in het zwarte shirt met daarop de optimistische slogan 'alles komt goed' worden sindsdien volop gedeeld op Twitter. Medestanders van de protestbeweging delen ook zelfgemaakte animaties van de 19-jarige vrouw:

Angel was zich bewust van het gevaar dat ze liep met deelname aan het protest. Ze had op Facebook haar bloedgroep vermeld en aangegeven dat haar organen gedoneerd mochten worden als ze zou overlijden, schrijft de BBC. "Ze is een held van ons land", zegt een vriendin en mededemonstrant van Angel tegen The New York Times. "Door deelname aan de revolutie laat onze generatie jonge vrouwen zien dat we even dapper zijn als mannen." Begrafenis en rouwstoet Honderden mensen waren vandaag aanwezig bij de begrafenis van Kyal Sin in Mandalay. Ze zongen revolutionaire liederen en scandeerden dat ze recht hebben op vrijheid en democratie. Aan de processie door de straten deden duizenden mensen mee, al dan niet op brommers. Sommigen hadden een portret van Angel in de hand: